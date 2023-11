Sorrento, "Biglietti d'oro" al film "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi La premiazione giovedì 30 novembre alle Giornate Professionali di Cinema all'Hilton Sorrento Palace

“C'è ancora domani” di Paola Cortellesi (Wildside – Vision Distribution), “Il grande giorno” di Massimo Venier (Agidi Due – Medusa Film) e “ Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (Wildside – Vision Distribution) sono i tre film italiani che si aggiudicano quest'anno il Biglietto d'Oro.

Premiati alle Giornate Professionali di Cinema, in corso di svolgimento a Sorrento, insieme ad “Avatar - La via dell'acqua (The Walt Disney Company), “Barbie” (Warner Bros. Pictures), “Oppenheimer” (Universal Pictures Int. Italia) che vincono il premio come film più visti in assoluto.

I biglietti d'Oro per la stagione cinematografica 2022-2023, assegnati dall'ANEC nell'ambito della 46° edizione delle Giornate Professionali di Cinema – Enforcement, sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2022 a novembre 2023 Sarà consegnato giovedì 30 novembre (ore 20) a Sorrento nella Sala Sirene dell'Hilton, nel corso di una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi.



Nella stessa serata si consegnano anche le “Chiavi d'oro del successo” ai registi, sceneggiatori e interpreti principali dei primi tre film italiani. Il riconoscimento è attribuito quest'anno a Paola Cortellesi, agli sceneggiatori Furio Andreotti e Giulia Calenda e agli interpreti Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli, Vinicio Marchioni, Francesco Centorame per il film “C'è ancora domani”.

Chiavi d'oro anche per il regista Massimo Venier e per gli interpreti Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti anche sceneggiatori insieme a Davide Lantieri e Michele Pellegrini del film “Il grande giorno” e, infine, premi per i registi e sceneggiatori Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e per gli interpretari del loro film, “Le otto montagne”, Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi ed Elena Lietti.



Premiate quest'anno anche le società di produzione e di distribuzione dei film italiani campioni d'incasso nel periodo “Cinema Revolution”, l'iniziativa estiva promossa, tra il 16 giugno ed il 16 settembre, dal Ministero della Cultura insieme ad ANEC ed ANICA. I premi sono stati assegnati alle società Archimede, Rai Cinema e 01 Distribution per “Io Capitano” di Matteo Garrone; Italian International Film e Vision Distribution per “I peggiori giorni” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo ed infine a Ibc Movie, Kavac Film, Rai Cinema e 01 Distribution per “Rapito” di Marco Bellocchio.



Infine Premio Led ANEC a Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli; Biglietto d'Oro Cinecittà a Giuseppe Fiorello per “Stranizza d'amuri”, Premio Anec Pietro Coccia a Claudio Bisio e Pilar Fogliati per il loro esordio alla regia rispettivamente con i film “L'ultima volta che siamo stati bambini” e “Romantiche” e, infine, Premio ANEC Claudio Zanchi / Talenti emergenti agli attori Valentina Romani e Federico Cesari.