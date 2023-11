Massa Lubense, Azione in Comune: le benemerenze civiche a Mellino e Ruocco I consiglieri di opposizione propongono di istituire il riconoscimento per i cittadini meritevoli

Le cronache delle ultime settimane hanno portato alla ribalta almeno due cittadini lubrensi contradditstintisi per il loro lavoro meritando pubblici encomi e, considerando anche la giovane età, assurgendo a simboli di un'eccellenza generazionale di cui è bene tener memoria anche per additarli ad esempio ai coetanei.

Con questo spirito Pietro Di Prisco e Michele Pollio, consiglieri del gruppo "Azione in Comune" hanno formalizzato la richiesta di includere nell'ordine del giorno del consiglio comunale in programma oggi l'istituzione di un regolamento per il conferimento della "Civica Benemerenza" quale titolo di riconoscimento onorifico a cittadini, enti o istituzioni che si siano particolarmente distinti nei vari campi e attività

"I cittadini di Massa Lubrense, infatti, da sempre si sono distinti e si distinguono in vari settori, dando particolare lustro alla nostra comunità Solo nelle ultime settimane, due nostri concittadini hanno avuto ribalta sulla stampa nazionale e internazionale per meriti e gesta particolarmente apprezzati Pertanto è opportuno dotarsi di uno strumento atto a poter conferire, stabilendone le modalità, “Civiche Benemerenze” a persone, enti o istituzioni che si sono particolarmente distinte nei vari ambiti e attività pubbliche e private", spiegano i due esponenti consiliari.

Sono stati anche individuati i primi due cittadini meritevoli di essere insigniti delle benemerenze civiche. Si tratta di Fabrizio Mellino "...che con il conseguimento della terza stella Michelin del Ristorante Quattro Passi, ha riportato a Massa Lubrense l’ambito riconoscimento che mancava dal 2001 e, nel solco di una grande tradizione, ha contribuito a consolidare la ristorazione di eccellenza del nostro territorio".

Il secondo è Giuseppe Ruocco, ufficiale MSC Crociere, per il grande gesto di eroismo che lo ha portato agli onori delle cronache nazionali e probabilmente anche internazionali per il gesto che ha compiuto a rischio della propria vita salvando una turista americana, strappandola letteralmente da un annegamento, addirittura davanti agli occhi del marito e di due figli che in quel momento, disperati, assistevano atterriti alla scena.

La parola passa al consiglio comunale che dovrà deliberare sull'istituzione del riconoscimento. Si tratterebbe di un'iniziativa che già altri comuni dell'area hanno assunto ormai da anni. In primis Sorrento con l'attribuzione delle onorificenze "Sorrento Civica" alle eccellenze del territorio. Anche a Piano di Sorrento, ma in modo saltuario, vengono assegnati riconoscimenti ai "Carottesi che si fanno onore", sempre con lo stesso intento di riconoscere il merito che onora la città.