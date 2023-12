A Sorrento ritorna la Ztl in centro fino all'Epifania Il provvedimento vale nei giorni prefestivi e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 19.30 alle 4

Traffico limitato nel centro della città per tutto il periodo delle festività natalizie. Ritorna la Ztl che durerà fino al 6 gennaio, festa dell'Epifania, con interdizione al transito nelle area del centro cittadino e del centro storico nei giorni pre-festivi e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 19.30 alle 4 del giorno succssivo.

E' prevista la possibilità di richiedere permessi temporanei e per essere aggiornati sulle procedure e sulle aree interessate si può consultare il sito del comune.

Il provvedimento è stato adottato con successo durante il periodo estivo riducendo il peso del traffico automobilistico nelle ore di punta in una Sorrento che non è mai stata affollata come in questo 2023.

Le violazioni registrate durante l'estate sono state notevoli e hanno prodotto un consistente introito alle casse dell'ente, anche se una parte delle contravvenzioni documentate è stata poi revocata a seguito di un accertato mal funzionamento del sistema di videoregistrazione.

La Ztl nel centro urbano resta comunque un provvedimento decisivo per la fruibilità della città letteralmente presa d'assalto da italiani e stranieri richiamati dallo spettacolo delle luminarie, dal ricco programma di eventi per adulti e piccini e per tutti i gusti che durerà fino al 21 gennaio, dall'occasione di trascorrere le festività in un clima straordinariamente accattivante che fa di Sorrento una delle mete più ambite di quanti scelgono di trascorrere fuori casa il periodo natalizio.