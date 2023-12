La pastorale della salute nella diocesi di Nola: vita e benessere spirituale Un Impegno per la cura integrale dell'uomo

La pastorale della salute, guidata dal direttore don Carlo Giuliano, rappresenta un pilastro fondamentale all'interno della diocesi di Nola. In un contesto in cui la cura della vita e il benessere spirituale si intrecciano, l'iniziativa si propone di affrontare le sfide contemporanee legate alla salute attraverso un approccio pastorale e formativo.

Oggi 8 dicembre, si è tenuto un significativo "Incontro di Formazione Pastorale" che ha focalizzato la sua attenzione sulla prevenzione, la cura e la formazione.

L'evento ha ricevuto il patrocinio di Auge e il Ministero della Salute della Regione Campania, evidenziando la rilevanza e l'urgenza delle tematiche affrontate. La collaborazione tra istituzioni religiose e organi governativi indica un impegno concreto per affrontare le sfide sanitarie della comunità.

La pastorale della salute si concentra su iniziative preventive, promuovendo stili di vita sani e pratiche che preservano il benessere individuale e collettivo.

La Pastorale della salute nella diocesi di Nola, sotto la guida di don Carlo Giuliano, si pone come un esempio di impegno concreto per la cura integrale dell'uomo. L'incontro di formazione pastorale, con il patrocinio di Auge, ha evidenziato l'importanza di unire le forze per affrontare le sfide sanitarie attuali, promuovendo una visione completa della salute che abbracci corpo, mente e spirito.