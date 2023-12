Massa Lubrense, si dimette l'assessore Michele Giustiniani Decisione improvvisa dell'amministratore che l'ha motivata con ragioni strettamente personali

Esce dalla Giunta l'Assessore Michele Giustiniani (con deleghe a: Sport - Risparmio Energetico - Personale - Verde Pubblico - Sicurezza e Videosorveglianza - Arredo Urbano - Rapporti con Enti e Associazioni). Una notizia che giunge inattesa al sindaco Lorenzo Balducelli che perde un uomo di peso nell'esecutivo anche in considerazione dei settori di competenza.

La lettera di Giustianiani

“Con estremo rammarico e con tanta tristezza vi comunico la mia volontà di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore del Comune di Massa Lubrense: ribadisco che le motivazioni di tale scelta sono di natura esclusivamente personali. Ci sono dei momenti della vita dove bisogna invertire gli ordini delle priorità e nel rispetto di voi tutti, dei colleghi consiglieri, dei dipendenti e soprattutto dei cittadini, bisogna realizzare che ci sono altri che possono dare il giusto contributo all’attività amministrativa del nostro paese - e ancora - sento il dovere di ringraziare il sindaco per la fiducia dimostratami da sempre e per il bellissimo rapporto di reciproco rispetto che abbiamo avuto anche al di fuori dell’ambito istituzionale. Ti chiedo scusa sindaco per questa mia decisione che contrasta con la tua tenacia, la tua passione e la tua grinta nell’affrontare la vita amministrativa. Per me sei stato un esempio che, però, non riesco ad imitare”.

La risposta del sindaco Lorenzo Balducelli

Alla lettera di Giustiniani ha risposto il primo cittadino: “Caro Michele, sai bene la stima che nutro nei tuoi confronti e l'amicizia che ci lega. Comprendo la tua decisione. La comprendo con sofferenza, ma so bene i motivi che ti hanno spinto a questo passo. Ci sono momenti della vita da dedicare a se stessi ed agli affetti più cari che sono quelli della famiglia. Ti ringrazio per questo pezzo di cammino che abbiamo fatto insieme nell'amministrare Massa Lubrense e sono sicuro che dopo aver superato questo momento di difficoltà continuerai a dare il tuo contributo fattivo a questa Amministrazione. Con affetto e con rinnovata stima ti auguro ogni bene”.