Sorrento, Federalberghi assegna sedici premi alla carriera per i dipendenti Cerimonia presso la sede dell'associazione degli albergatori peninsulare

Sedici lavoratori del comparto turistico che sono andati in pensione negli ultimi due anni hanno ricevuto da Federalberghi Penisola Sorrentina un riconoscimento per i venti e più anni di carriera a servizio della stessa azienda o dello stesso gruppo societario.

I premiati sono Carmela Prudente, Luigi Girace e Alfonso Verde, rispettivamente amministrativa, officiere e facchino di ricevimento in servizio presso l’Hilton Sorrento Palace da 27, 35 e 41 anni; Mariacarla Pontecorvo e Antonio Savarese, rispettivamente contabile e facchino alle dipendenze dell’Excelsior Vittoria dal 1985 e dal 2001; Agata Cannavacciuolo, responsabile dell’ufficio amministrativo dell’hotel President dal 1994 col barista Carmine Esposito e il maitre Luigi De Ponte, assunti rispettivamente nel 1972 e nel 1977; Antonino Paturzo, chef de rang dell’hotel Girasole dal 1990 al 2021; Giovanni De Gennaro, autista dell’hotel Due Golfi dal 2000; Lucia Aprea, per lungo tempo cameriera ai piani del Piccolo Paradiso; Benedetto Iaccarino, in servizio presso l’hotel Mediterraneo da 50 anni; Maria Imperato, officiera dell’hotel Riviera da 40 anni; Gennaro Gargiulo, dal 1980 nel reparto amministrativo dell’hotel Royal; Anna Luisa Ardia, cameriera ai piani dell’hotel Ambasciatori da 33 anni; Lorenzo Pierro, guardia notturna dell’hotel Gardenia da 30 anni.

"Il riconoscimento che la nostra associazione tradizionalmente consegna ai collaboratori storici – evidenzia Costanzo Iaccarino presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina – non vuole essere soltanto un segno di gratitudine nei confronti di quanti hanno messo le proprie energie a disposizione degli alberghi locali, contribuendo così a rafforzare la vocazione all’accoglienza della Costiera. Il Premio Fedeltà è anche un auspicio in vista della prossima stagione turistica: la dinamicità delle strutture ricettive sorrentine e la loro capacità di instaurare rapporti umani che vanno ben oltre il dato professionale, rappresentano valori imprescindibili per affrontare le sfide del settore dell’ospitalità con sempre rinnovato entusiasmo".