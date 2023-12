Sorrento, al Teatro Tasso il concerto "Ballando Napoli e Sorrento" Mercoledì 27 dicembre alle 20, ingresso gratuito

Mercoledì 27 dicembre alle ore 20 al Teatro Tasso la Società dei Concerti di Sorrento presenta, nell'ambito della rassegna M'illumino d'Inverno 2023/2024 The S.C.S International Christmas Ballet Show dal titolo “Ballando Napoli e Sorrento”.

L’arte di Tersicore si unirà alla musica e al teatro con la nuovissima produzione della Compagnia Salernitana del Balletto diretta da Pina Testa (già prima ballerina del Teatro di San Carlo,coreografa del Corpo di ballo del teatro Verdi di Salerno, del Premio Charlot e presidente del teatro delle Arti di Salerno) che approda a Sorrento, in anteprima ed esclusiva per Napoli e provincia.

Una “full immersion” nella meravigliosa cultura campana. Le parole dei grandi autori napoletani, le note dei più grandi compositori, le danze tipiche che arricchiscono da sempre i palcoscenici di tutto il mondo con la regia Gaetano Stella autore e regista internazionale e la partecipazione del tenore Salvatore Minopoli del Teatro dell’Opera di Roma.

Spazio anche alla musica e alle emozioni dello spartito con le bellissime voci del tenore Salvatore Minopoli. Il palco del Teatro Tasso diventa così luogo del dialogo tra danzatori e pubblico in cui la musica incontra la coreografia e la sincronizzazione di gruppo o di coppia. Un viaggio tra Napoli e Sorrento, tra tarantelle e canzoni un modo per scoprire le tradizioni partenope che si daranno la mano sul palco anche in segno di pace. L’ingresso allo spettacolo è gratuito.