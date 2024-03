Manfredi, 'Maradona' di Jorit è simbolo per napoletani, non Putin Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, questa mattina nel quartiere Ponticelli

"Non c'è alcun dubbio sul giudizio che abbiamo su Putin e sulla condanna forte dell'invasione all'Ucraina. L'idea di trovare un modo per salvare il murales di Maradona mi pare una soluzione che interessa ai napoletani, non a Putin". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, questa mattina nel quartiere Ponticelli, zona orientale della città, per l'inizio dei lavori di demolizione del complesso di edilizia popolare di Taverna del Ferro. Sulla facciata di uno dei palazzoni di Taverna del Ferro spicca il gigantesco murale di Diego Armando Maradona realizzato da Jorit, street artist napoletano che ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin dedicandogli parole di apprezzamento. "Se abbiamo la possibilità per salvare una parte di murale - ha aggiunto Manfredi - questo è un aspetto puramente tecnico che stiamo valutando e lo vogliamo fare perché rappresenta un simbolo identitario di questo territorio".