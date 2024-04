Sciame sismico nei Campi Flegrei: otto scosse con magnitudo massima 3.2 Epicentro a Pozzuoli

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalle ore 7.14 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Fino alle ore 8 sono stati rilevati in via preliminare 9 Terremoti con magnitudo massima 3.2.

L'Amministrazione comunale di Pozzuoli, nel cui territorio è stato individuato l'epicentro delle due scosse di maggiore magnitudo, "segue da vicino insieme alla Protezione civile comunale l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno".