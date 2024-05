Casoria: un murales per la legalità dedicato a Giancarlo Siani Trecento studenti a confronto con artista e fratello del giornalista

La città di Casoria è pronta a svelare il suo murales della Legalità. L’imponente opera, firmata dall’artista internazionale Jorit e dedicata a Giancarlo Siani, giornalista ucciso dalla camorra nel 1985, sarà inaugurata, infatti, lunedì 6 maggio alle ore 10.30.

Nell’occasione sarà svelata, oltre alla facciata che immortala il volto del cronista vittima dell’agguato criminale, anche la seconda parte dell’opera che rappresenterà un unicum anche nel repertorio di Jorit. Alla cerimonia sarà presente Paolo Siani, fratello di Giancarlo ed ideale testimone del messaggio di lotta alla criminalità del congiunto: proprio a lui nello scorso novembre, nel corso di un incontro pubblico, il sindaco Raffaele Bene e l’assessore Roberta Giova promisero la realizzazione del murales.

Sotto l’opera ci sarà, inoltre, spazio per leggere, attraverso la scansione di un codice Qr, tutti gli articoli scritti da Giancarlo Siani, come filo di un percorso arrivato alle nuove generazioni e che nessuna mano criminale potrà spezzare.

Dopo l’inaugurazione del murales, che avverrà nello spazio antistante il PalaCasoria “Domenico D’Alise”, circa 300 studenti troveranno spazio all’interno del palazzetto per porre delle domande a Paolo Siani e Jorit.

“Abbiamo voluto lasciare il volto di Giancarlo Siani per sempre impresso a Casoria così come vogliamo che il suo messaggio di legalità e di lotta alla criminalità possa essere impresso nei nostri giovani dopo questo confronto” hanno evidenziato in una nota il sindaco Bene e l’assessore Giova.

Il programma della giornata

Ore 10.30 Inaugurazione murales della Legalità. Ore 11.30 dibattito sulla figura di Giancarlo Siani tra studenti, Jorit e Paolo Siani. Modera il giornalista Gaetano Palumbo.