Sorrento: al via l'evento "Emozioni Lucane" Tre giorni all’insegna di gastronomia, cultura e spettacolo

Ci siamo: a breve avrà luogo uno degli eventi più attesi dell'anno, che si terrà nei suggestivi Giardini di Villa Fiorentino a Sorrento, dal 31 maggio al 2 giugno. Non perdete l'opportunità di partecipare a questo straordinario festival, un vero e proprio viaggio attraverso le tradizioni e i sapori di una delle regioni più affascinanti d'Italia: la Basilicata. La manifestazione denominata “Emozioni lucane: un viaggio tra gusto, cultura e tradizioni in penisola sorrentina” si svolge nel corso di tre giornate ed ha il fine di promuovere le eccellenze della Basilicata nella città di Sorrento (Na). Ideazione, organizzazione e realizzazione a cura della Con Noi Management con il sostegno di Apt (Agenzia di promozione territoriale) e Regione Basilicata. L’evento si propone di esaltare l'inestimabile eredità culturale, enogastronomica e ambientale della Basilicata, una regione che vanta una storia ricca e tradizioni antiche, attraverso tre giorni ricchi di attività. Un calendario di eventi progettato per guidare i visitatori attraverso un'esperienza unica e affascinante. Il programma offrirà una gamma di attività, assaggi e performance, dando ai partecipanti la chance unica di esplorare i più incantevoli angoli della regione, assaporare i gusti genuini della cucina locale e immergersi nelle antiche usanze che definiscono questo territorio suggestivo. La selezione di Sorrento come sede dell'evento non è stata arbitraria. La città, nota per la sua spettacolare bellezza e il suo richiamo turistico, costituisce il palcoscenico perfetto per valorizzare le eccellenze lucane e attrarre l'attenzione di un pubblico sia nazionale che internazionale. Più che una semplice vetrina delle meraviglie lucane, l'evento si pone anche come un momento cruciale per consolidare il ruolo della Basilicata come meta turistica di primo piano.

PERCHÈ LA SCELTA DI SORRENTO

Valorizzare la Basilicata, terra di profonde tradizioni e cultura, in una cornice prestigiosa come quella di Sorrento, offre un'opportunità senza pari per accrescere il suo incanto e la sua risonanza sia a livello nazionale che internazionale. Sorrento, con il suo appeal irresistibile, funge da palcoscenico ideale per esaltare le meraviglie lucane, sfruttando le sue peculiarità che la rendono una delle destinazioni più desiderate in Italia. Nel solo anno scorso, il 2023, Sorrento ha stabilito un nuovo record di flusso turistico, con oltre due milioni e mezzo di pernottamenti nei mesi di punta della stagione. La ricca affluenza turistica di Sorrento garantisce un pubblico vasto e variegato, attirando viaggiatori da ogni angolo del mondo. La notorietà e il prestigio di questo comune arricchiscono l'evento con un'aura di eccellenza, catturando l'interesse dei media e potenziando significativamente l'impatto della promozione culturale della Basilicata, spingendo i visitatori a scoprirne le meraviglie anche al di là dell'evento. L'ambiente incantevole di Sorrento, con le sue viste spettacolari sul mare, i vicoli pittoreschi e un'atmosfera magica, offre lo sfondo perfetto per immergersi nelle tradizioni e nelle bellezze della Basilicata, rendendo l'evento un'esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

LA LOCATION: VILLA FIORENTINO

Costruita all'inizio degli anni Trenta dai coniugi Fiorentino, Villa Fiorentino si erge come un rifugio di pace e bellezza nel cuore di Sorrento, integrandosi splendidamente con il paesaggio naturale circostante. La villa dispone di vasti e suggestivi spazi esterni, ideali per ospitare un evento tridimensionale focalizzato sulla valorizzazione della Basilicata. Il generoso spazio esterno della villa, circondato dalle antiche mura cittadine, crea un contesto pittoresco e ospitale, ottimo per allestire mostre d'arte a cielo aperto, esibizioni culturali e sessioni di degustazione gastronomica, il tutto immerso nell'atmosfera storica e naturale che caratterizza la struttura. Più che mere scenografie, gli spazi aperti di Villa Fiorentino sono essenziali per forgiare un'esperienza coinvolgente e indimenticabile per i partecipanti. In questo ambiente, tra fioriture colorate e il profumo degli agrumi, prende vita l'evento, offrendo un'occasione unica per esplorare e celebrare le ricchezze di questa incantevole regione italiana.

IL PROGRAMMA

3 giorni all’insegna di gastronomia, cultura e spettacolo

L'evento Emozioni lucane si svilupperà in tre giornate di celebrazioni a Villa Fiorentino, un contesto che esalterà la cultura, la gastronomia e le tradizioni della Basilicata. La manifestazione prenderà il via venerdì 31 maggio alle 18:00 e culminerà con lo spettacolo della serata di domenica 2 giugno. I momenti salienti includeranno tre spettacoli serali che offriranno agli ospiti esperienze emozionanti e momenti indimenticabili. All'interno dei suggestivi spazi esterni di Villa Fiorentino, verranno istituiti stand espositivi dedicati ai prodotti tipici lucani. Qui, le aziende locali insieme agli chef proporranno degustazioni che permetteranno ai visitatori di assaporare le eccellenze del territorio, immergendosi così in un'esperienza culturale unica. Artisti originari della Basilicata si esibiranno durante l'evento, presentando performance che narrano la storia e le tradizioni della regione. Inoltre, durante la giornata verranno proposte degustazioni musicali e proiezioni di filmati promozionali su ledwall che illustrano le meraviglie della Basilicata. Il clou dell'evento si verificherà ogni sera, quando gli spettacoli principali si svolgeranno all'aperto sotto le stelle, come la rappresentazione teatrale del mito di Ercole ambientato in Basilicata durante la serata di venerdì 31, lo spettacolo del gruppo musicale "Accipiter" sabato 1 e lo spettacolo del gruppo musicale “I Tarantolati di Tricarico” di domenica 2 giugno. Tra rappresentazioni teatrali e spettacoli folkloristici che esplorano la passione e la bellezza delle tradizioni lucane, Villa Fiorentino si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, unendo il fascino della Basilicata con l'incanto di Sorrento, per regalare a tutti un'esperienza indimenticabile e ricca di significato storico, gastronomico e culturale.