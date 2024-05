Arzano: ancora una volta si riconferma paese capofila per la pace Il grande esempio dell'istituto comprensivo "D'Auria Nosengo"

Un programma ricco e coinvolgente in una scuola che di fronte a difficoltà e muri non indietreggia. Scuola esemplare che mette al centro della propria azione educativa la Pace. Scuola coraggiosa come poche, in tempi di guerra, alla guida di una grande dirigente, Fiorella Esposito, perchè offre questa grande opportunità indicando ai giovani la "Via Maestra" che salva il futuro...la pace.

L' istituto comprensivo "D'Auria Nosengo" ancora una volta si riconferma a pieno titolo scuola capofila per la Pace ad Arzano.

Dopo il convegno sulla Pace organizzato lo scorso aprile, si è svolta una giornata carica di emozioni ma soprattutto con grandi ed importanti messaggi lanciati dai giovanissimi alunni, che per l'occasione hanno realizzato performance e balli, intonato canti e inni sulla Pace, perchè la musica diventa uno strumento ottimale per "educare alla Pace" se i messaggi contenuti e gli autori degli stessi sono impegnati su questa direzione.

"L’odio può essere vinto tutto solo con l’amore e la forza di cambiare. Dobbiamo approfondire il pensiero di Gandhi che ci insegna che forza della Nonviolenza è la strada dell'amore universale. L’assenza dell’amore genera le guerre. Tutti noi dovremmo essere responsabili nel costruire la Pace, nella famiglia e nella società.

La Nonviolenza è l'unica arma della pace, la non violenza è il volto disarmante della storia. Quel volto disarmante di tutti i giovani costruttori di pace". Presenti alla manifestazione anche i genitori degli alunni dell'istituto scolastico "D'Auria - Nosengo"