Casoria: Bene si insedia e apre il secondo mandato "Governeremo e lavoreremo insieme nel segno dell’inclusione e dell’apertura"

Con la cerimonia di insediamento, tenutasi nel pomeriggio di martedì nella sala consiliare, è ufficialmente cominciato il secondo mandato da sindaco di Raffaele Bene.

Il primo cittadino uscente si è imposto al primo turno dell’83,6%: un chiaro segnale di continuità e fiducia nel progetto dal quale Bene vuole partire per governare nel segno dell’inclusività e dell’impegno per il definitivo rilancio di Casoria.

“Lavoreremo e governeremo insieme ed insieme dobbiamo amministrare questa città, nel segno dell’inclusione e dell’apertura. Dobbiamo sentire tutti la responsabilità politica ed amministrativa del governo di questa città non solo nei prossimi cinque anni. Sento oggi come nel 2019 il peso di questa fascia, ma so che posso condividerlo con una squadra importante” ha dichiarato Bene all’atto dell’insediamento.

Prima di indossare di nuovo la fascia tricolore e dare avvio ufficialmente al secondo mandato Bene ha tenuto a rivolgere un pensiero a due figure politiche importanti venute a mancare durante la prima consiliatura:

Lello Petrone e Cosimo Boemio. “Per me loro hanno rappresentato due guide non solo nel cammino politico: li sento sempre vicini, anche adesso”.