"Nel cuore della tua città": open day per la cura del colesterolo Open Day dove, venerdi 28 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:30 a Sant'Antimo

Arriva in Campania “Nel cuore della tua città”, l’iniziativa di sensibilizzazione che riporta l’attenzione sul colesterolo “cattivo” LDL e sull’importanza di misurarlo per conoscere il proprio rischio cardiovascolare e scongiurare un nuovo evento acuto in chi ha già avuto un infarto o un ictus, soffre di diabete o ha una familiarità per questo tipo di patologie. Promossa da Novartis con il sostegno dell’Associazione Italiana Scompensati Cardiaci (AISC) e della Fondazione Italiana per il Cuore (FIPC), farà tappa al Centro accreditato AngioCard di Sant’Antimo con un Open Day dove, venerdi 28 giugno dalle ore 9:00 alle ore 13:30, sarà possibile eseguire misurazioni del colesterolo e consulti gratuiti con i cardiologi, prenotabili attraverso il sito www.nelcuoredellatuacitta.it.

Il controllo del colesterolo “cattivo” LDL nel tempo è un percorso determinante per la salute del cuore. È per tutti un valore aggiunto alla prevenzione e una priorità soprattutto per coloro che hanno un rischio cardiovascolare medio-alto e devono evitare pericolose recidive. Purtroppo, si stima che circa l’80 per cento dei Campani non abbia mai misurato il proprio colesterolo LDL, giustificando il primo posto occupato dalla Campania per il più alto tasso di mortalità cardiovascolare con 20 mila decessi all’anno.

L’nformazione su come prevenire correttamente le malattie cardiovascolari è pertanto fondamentale e deve diventare parte integrante del percorso di cura stesso. Un obiettivo che può essere raggiunto con l’educazione al monitoraggio del colesterolo “cattivo” LDL, un’efficace gestione dei suoi livelli e un costante dialogo con il proprio cardiologo.