Frequenti interruzioni di energia elettrica nel napoletano: l'appello Il sindaco di Somma Vesuviana ha segnalato la situazione ad Enel

“Pochi minuti fa ho scritto ad Enel. Da molti mesi ormai, in qualità di sindaco del Comune di Somma Vesuviana, sono impegnato e attento nel monitoraggio della grave situazione in cui versano i miei concittadini, a causa dei reiterati disagi patiti per le frequenti interruzioni di energia elettrica in specifiche zone della Città.

Le numerosissime segnalazioni che si ricevono quotidianamente, denotano che il disservizio persiste ogni anno e soprattutto nei mesi estivi creando notevoli problemi non più sopportabili.

Con il passare delle settimane, la situazione sta divenendo insostenibile, anche perché i cittadini, continuano comprensibilmente a richiedere anche l’intervento mio e del Comune. E’ di mia competenza la tutela della salute dei miei concittadini e mi riferisco soprattutto alle persone anziane, ai bambini e le famiglie che vivono a causa dell’interruzione dell’energia elettrica ore e ore di sopravvivenza assoluta, considerate le elevate temperature di questi giorni. La mancanza di corrente elettrica impedisce l'uso di sistemi di raffreddamento e ventilazione, mettendo a dura prova la resistenza fisica e il benessere dei cittadini nonché dei commercianti e ristoratori del territorio.

La nostra comunità conta un significativo numero di anziani, i quali sono particolarmente vulnerabili al caldo eccessivo.

Le interruzioni di energia li espongono a rischi sanitari considerevoli, aumentando il pericolo di colpi di calore e altre patologie legate alle alte temperature, inoltre, in molte abitazioni risiedono persone che, per ragioni di salute, sono costrette a utilizzare dispositivi medici alimentati elettricamente per la loro sopravvivenza. Le interruzioni di corrente rappresentano un rischio diretto e immediato per la loro vita. Sono consapevole che il sovraccarico di corrente sia un problema ricorrente, soprattutto in questo periodo e che tali disagi possano essere risolti solo con attività di adeguamento, potenziamento e ammodernamento delle cabine.

In considerazione della gravità di quanto sopra esposto, nell’interesse della mia comunità, si invita ad intervenire con la massima urgenza per risolvere o quantomeno contenere suddetti disagi garantendo un servizio continuo e affidabile di fornitura elettrica, e che vengano, quindi, prese misure immediate per prevenire ulteriori disagi e per tutelare la salute e la sicurezza dei miei cittadini.

Il perdurare della lamentata situazione costringerà questa Amministrazione a tutela dei propri cittadini a ricorrere nelle sedi competenti perché verifichino se il comportamento tenuto non finisca per essere difatti una ipotetica interruzione di pubblico servizio”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano .