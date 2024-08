A Striano i lavori pubblici possono essere seguiti su una pagina web L'iniziativa dell'amministrazione con l'elenco delle strade

L’elenco delle strade, la data del rilascio delle autorizzazioni, di inizio lavoro e del ripristino: tutte le informazioni utili per chi vuole sapere a che punto sono i lavori lungo le arterie cittadine. È l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Striano, guidata dal sindaco Giulio Gerli, che ha attivato sul sito internet del comune una pagina informativa dedicata ai cittadini.

Si chiama "Lavori in corso su strada" (raggiungibile al link https://www.comune.striano.na.it/content/lavori-corso-su-strada) ed è utile per monitorare gli interventi sia degli enti che delle ditte sul territorio, a tenere quanto più possibile stretto il contatto tra i lavori di interesse pubblico e i cittadini e ad informare sui tempi dei ripristini del manto stradale.

La pagina viene aggiornata costantemente ed è divisa in quattro colonne, all’interno delle quali ci sono i nomi delle strade interessate, le date di autorizzazioni, inizio e fine lavoro, i nomi delle ditte incaricate.

“Stiamo amministrando e continueremo ad amministrare nel segno della trasparenza e del dialogo con i cittadini. In questa ottica, la pagina web sui lavori in corso ci sembra un segnale importante, che consente alla comunità di sapere in tempo reale cosa sta succedendo lungo le strade di Striano”, dichiarano i componenti dell’amministrazione comunale.