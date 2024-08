Insieme per il dormitorio: evento di beneficenza a Brusciano Di scena una delle più grandi manifestazioni enogastronomiche di solidarietà della Campania

Il due settembre 2024 la comunità interparrocchiale di Brusciano a Napoli organizza, grazie alla insostituibile collaborazione dei pastry chef Tommaso Foglia e Gennaro Langellotti, e al supporto del parroco don Salvatore Purcaro, la VI edizione dell’evento enogastronomico di beneficenza “Insieme per il Dormitorio” presso la parrocchia San Sebastiano Martire, una delle più grandi e rappresentative manifestazioni enogastronomiche di beneficenza della Campania, quest’anno all’aperto.

È dal 2017 che la comunità Interparrocchiale si riunisce per organizzare, in occasione delle festività del Paese, una raccolta fondi destinata esclusivamente al progetto “La Casa di Sant’Antonio”, il quale prevede la costruzione di un dormitorio con 20 posti letto, una mensa fraterna per accogliere fino a 60 persone e una sala ricreativa.

L’evento, quest'anno, si concentra in una sola serata dedicata a chef, pastry-chef, pizzaioli ed event planner provenienti da diversi punti della Campania e d'Italia.

Negli anni scorsi, sono passati tra gli stand circa 4000 persone e sono stati raccolti circa 60 mila euro con i quali è stata ripristinata la rete fognaria, l’impianto elettrico e quello idraulico e l’intera struttura basilare dello stabile con la relativa divisione degli spazi, oltre alla risoluzione, grazie ad esperti ed avvocati, di controversie burocratiche che legavano lo stabile al passato.

Così Don Salvatore: “Le basi della Casa di Sant’Antonio sono state gettate, manca ancora un po' per renderlo fruibile da parte di chi si ritrova in una situazione di emergenza abitativa, ma anche da chi non ha nessuno e ha bisogno che la comunità faccia qualcosa per farlo sentire meno solo. Contiamo, entro la decima edizione, di portare a termine la struttura, grazie soprattutto all’enorme affetto ed entusiasmo che si genera intorno a questo evento”. Ospiti della serata, oltre alle 35 attività presenti, la giornalista e showgirl Fabiola Cimminella, la maestra violinista Fabiana Sirigu e i TribalAfro accompagnati dal Dj Pedro che concluderanno la manifestazione.