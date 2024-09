All'Isola d’Ischia nel regno di Nettuno gli scudetti del blu: ecco i vincitori Assegnati i titoli italiani di foto e video subacqueo

Una settimana di gare per assegnare, all’interno dell’area marina protetta regno di Nettuno, nelle acque di Ischia e Serrara Fontana, i titoli italiani di foto e video subacqueo. Nella fotosub tre categorie e quattro scudetti, quelli messi in palio dalla Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), che hanno “fatto emergere” i colori e le meraviglie degli abissi in superficie.

Francesco Sesso, cosentino portacolori dell’Associazione Mediterraneo, è salito sul gradino più alto del podio della fotografia subacquea - categoria reflex, insieme con Cristina Condemi, dopo essere riuscito a

“fermare il tempo”, immortalando anche un embrione di squalo.

Nella categoria “smartphone” si è imposta Paola Bottaro, del Nuoto Sub Faenza, in coppia con Marco Bollettinari, mentre tra le “compatte” a trionfare è stato Marco Moresi, del Gb Sub Firenze. Il titolo a squadre, invece, è andato a Stefano Cerbai e Francesco Visintin del Centro Sub Alto Tirreno di Marina di Massa.

Con la collaborazione dell’Ans Diving di Ischia, la supervisione della Guardia Costiera e l’assistenza dei sommozzatori dei Carabinieri e della Polizia di Stato, si è svolto anche il Campionato Italiano di video

subacqueo, dove ad avere la meglio è stato Maurizio Longhitano, catanese in forza al Gro Sub Catania, in coppia con Nicoletta Cibeca. Il loro “O mare” ha colpito nel segno, riuscendo a convincere la giuria della

Fipsas che gli ha assegnato il titolo tricolore.