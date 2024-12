Casoria si colora di suoni, risate ed emozioni: pronti per la notte bianca Il sindaco: "Un'ccasione unica per far conoscere anche all’esterno le potenzialità del paese"

L’inizio del 2025 partirà a Casoria con un momento speciale. Sabato 4 gennaio si terrà in Città la prima Notte Bianca di Casoria: un appuntamento unico, che si inserisce all’interno della rassegna Casoria Christmas che culminerà sabato 18 gennaio col concerto di James Senese al PalaCasoria “Domenico D’Alise”, in occasione delle celebrazioni per il Patrono San Mauro.

Particolarmente ricco il programma della Notte Bianca, che prenderà il via dalle 17 nella zona di via Principe di Piemonte, chiusa al traffico per la durata dell’evento, organizzato sotto la direzione artistica di Giuseppe Loffredo. Tra i nomi presenti in cartellone spicca il comico Mariano Bruno, tra i volti più noti del fortunato programma “Made in Sud”, che divertirà il pubblico, già riscaldato dalle esibizioni di tanti cantanti ed artisti locali. Sul palco si alterneranno, infatti, la nuova star di “Io Canto” Mariafrancesca Cennamo, i vincitori di “The Voice” Gino e Noemi Scannapieco, Sasà e i Tarantemici, Guarrattelle, il dj set con Nello Dj, Agorà, Silverhaze, Mario Conte che interpreterà i successi di Massimo Ranieri, San Diego Family, Giovanni Di Meo. Prevista la partecipazione di Non solo Sipario. Per quella serata andrà in scena il Casoria Circus Festival di Marcello Giuliano con l’esibizione di giocolieri, mangiafuoco, mimi, trampolieri, clown e bolle di sapone. Allestite anche aree trucco per bambini. Un programma ricco pronto ad accompagnare i Casoriani e tante famiglie provenienti dalle realtà limitrofe verso il weekend dell’Epifania.

“Il nostro obiettivo è quello di riportare Casoria al centro di appuntamenti importanti e di momenti di aggregazione. La Notte Bianca sarà certamente un’occasione unica per far conoscere anche all’esterno le potenzialità della nostra Città” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

“Con la Notte Bianca gettiamo un seme ulteriore in un percorso come quello di Casoria Now che sta già dando frutti importanti. Un momento per consentire a tutti di vivere con gioia la nostra Città” ha spiegato il vicesindaco e assessore alla Cultura Gaetano Palumbo.