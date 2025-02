Banchine troppe alte: a Pozzuoli arriva il pontone per gli imbarchi La soluzione è arrivata dopo una riunione convocata dal Prefetto

Una soluzione all'annoso problema delle banchine troppo alte nel porto di Pozzuoli potrebbe essere a portata di mano. Il fenomeno del bradisismo, che ha colpito l'area flegrea negli ultimi 20 anni, ha causato un innalzamento di ben 136 centimetri del suolo, aumentando il dislivello tra le banchine e i traghetti. Questo ha reso sempre più difficili e pericolose le operazioni di imbarco e sbarco per veicoli, in particolare per camion e autobus diretti verso le isole di Ischia e Procida.

Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Napoli ha convocato una riunione con i tecnici della Regione Campania per trovare una soluzione concreta a questa problematica. Durante l'incontro è stato annunciato che, entro 90 giorni, verrà installato un pontone galleggiante davanti alle banchine commerciali del porto puteolano. Questo dispositivo dovrebbe alleviare le difficoltà e migliorare la sicurezza delle operazioni di imbarco, facilitando l'accesso ai traghetti.

Il bradisismo ha reso ancora più evidente la difficoltà, in particolare nei giorni di bassa marea, con il dislivello che compromette il normale svolgimento delle operazioni di carico e scarico. Il risultato è stato un aumento dei danni ai mezzi pesanti e agli autobus turistici, con conseguenti rallentamenti e disagi. Ogni anno, dal porto di Pozzuoli partono circa 300.000 veicoli e un milione di passeggeri diretti a Ischia e Procida, e l'efficienza delle banchine è cruciale per il commercio e la vita quotidiana delle due isole.

Per risolvere il problema in modo definitivo, i tecnici regionali hanno anticipato che, prima dell'inizio della stagione turistica, il primo pontone sarà sostituito da altri due, in modo da permettere l’ormeggio di quattro navi contemporaneamente e garantire operazioni di imbarco e sbarco senza difficoltà.

L’annuncio ha soddisfatto i trasportatori e i commercianti delle isole, che da tempo chiedevano interventi urgenti. Marco Galano, presidente dell'associazione New Atec, che rappresenta le categorie coinvolte, ha dichiarato: "Siamo soddisfatti di quanto ci è stato assicurato dai tecnici regionali, ora speriamo che i tempi vengano rispettati. Da Pozzuoli passano gli approvvigionamenti essenziali per Ischia e Procida, e non possiamo più permetterci disagi. È una situazione che non possiamo sostenere ancora a lungo".

In attesa del completamento dell’intervento, il ponte galleggiante rappresenta una soluzione temporanea ma fondamentale per garantire la continuità dei collegamenti marittimi tra la terraferma e le isole, e per migliorare la sicurezza e l’efficienza del porto di Pozzuoli.