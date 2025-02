Scuola occupata abusivamente: sgomberate cinque famiglie Lo sgombero è stato effettuato in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip

Cinque nuclei familiari sono stati sgomberati questa mattina da un immobile a Torre Annunziata, occupato abusivamente da diversi anni. L'edificio, situato in via Grazie, era stato locato dal Comune per ospitare una scuola, ma i suoi occupanti non avevano alcun titolo legittimo per risiedere al suo interno. Lo sgombero è stato effettuato in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, per l'invasione di edifici di proprietà pubblica.

Le indagini hanno rivelato che, nonostante l'occupazione abusiva, il Comune aveva continuato a versare regolarmente i canoni di locazione al proprietario dell'immobile. Le operazioni di sgombero sono state coordinate dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Napoli, e sono state svolte con la collaborazione di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale.

Oltre ai cinque nuclei sgomberati, un sesto nucleo familiare, che occupava abusivamente un appartamento adibito a alloggio del custode all’interno di un altro plesso scolastico comunale, ha liberato autonomamente l’immobile. Il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, ha spiegato che l’azione era necessaria per porre fine all’occupazione abusiva, che durava da anni, e per destinare l’immobile all’uso scolastico previsto.

A seguito delle operazioni, gli accessi agli immobili sono stati murati per evitare nuove occupazioni illegali, e la custodia giudiziale degli edifici è stata affidata all'ufficio patrimonio del Comune di Torre Annunziata.