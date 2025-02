Controlli straordinari della Polizia, 70 persone identificate L'intervento ha consentito il controllo di 51 veicoli

A Giugliano in Campania, nel napoletano, è stato recentemente svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. La Polizia di Stato ha messo in atto un'operazione di sicurezza in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania, con un particolare focus su un'area sensibile, nei pressi di un campo rom situato lungo via Carrafiello.

Durante l'operazione, che ha visto gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca impegnati sul campo, sono state identificate ben 70 persone, dimostrando un significativo impegno per il monitoraggio e la sicurezza della zona. L'intervento ha coinvolto anche il controllo di 51 veicoli, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire situazioni di rischio.

Nel corso dei controlli, sono emerse 7 violazioni al Codice della Strada, con le relative contestazioni da parte delle forze dell'ordine. Questo servizio di sicurezza è parte di una serie di iniziative messe in atto dalla Polizia di Stato per rafforzare la prevenzione e contrastare attività illegali sul territorio.