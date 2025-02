Controlli a Castellammare di Stabia: due denunce e 18 imbarcazioni sequestrate Sono state anche rimosse 14 telecamere installate abusivamente che riprendevano la pubblica via, senza alcuna autorizzazione

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, con il supporto del nucleo investigativo del Gruppo di Torre Annunziata, della polizia locale, dell'ufficio tecnico comunale e dei vigili del fuoco di Napoli, hanno effettuato un'operazione di controllo straordinario nella zona di Acqua della Madonna.

Durante le operazioni, i militari hanno scoperto sei contatori elettrici manomessi all'interno di un palazzo di edilizia popolare. Due persone sono state denunciate per furto in relazione a queste manomissioni. Inoltre, sono state rimosse 14 telecamere installate abusivamente che riprendevano la pubblica via, senza alcuna autorizzazione, violando le normative sulla privacy. I carabinieri hanno anche avviato accertamenti per verificare eventuali abusi edilizi e la regolarità delle occupazioni degli appartamenti all’interno del palazzo.

Un ulteriore intervento ha riguardato il demanio marittimo. Grazie al supporto del battello pneumatico della compagnia di Sorrento, è stata individuata una banchina in disuso, occupata illegalmente da 18 imbarcazioni. Tutte le imbarcazioni sono state rimosse e sequestrate.