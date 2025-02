Voragine a Pozzuoli, ripartenza della linea Cumana prevista entro fine mese Restano da completare solo alcune formalità legate all'abilitazione del personale

Dopo l'interruzione della circolazione sulla linea Cumana a causa della voragine che si è verificata lo scorso 24 dicembre nella stazione di Pozzuoli, Eav ha accelerato i lavori per la riapertura della linea. La situazione, che ha creato disagi per molti viaggiatori, sembra ormai destinata a trovare una soluzione.

Secondo una nota ufficiale dell'azienda, i lavori di adeguamento della nuova galleria tra Gerolomini e Arco Felice sono proseguiti senza sosta. Il 7 febbraio, infatti, la ditta incaricata ha completato l'opera, permettendo l'inizio del "pre-esercizio". Questo processo prevede che i treni percorrono ripetutamente il nuovo tratto della galleria per collaudarlo, prima della consegna definitiva.

Per garantire la riapertura al servizio dei viaggiatori, restano da completare solo alcune formalità legate all'abilitazione del personale. In particolare, è necessario che i macchinisti e i capitreno completino l'iter di certificazione, come previsto dalle normative di Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie). Nonostante ciò, Eav è ottimista: si prevede che il 70% del personale sarà abilitato entro il 18 febbraio, con l'obiettivo di riprendere il servizio viaggiatori entro la stessa data, completando le abilitazioni "on job" nelle settimane successive.