Incendio al portone della chiesa, individuato il presunto responsabile Un 40enne residente nel comune vesuviano, è stato denunciato grazie alla visione dei video

I Carabinieri hanno individuato il presunto responsabile dell'incendio che nei giorni scorsi ha danneggiato l'ingresso degli uffici dell'ASL e il portone della parrocchia Sacro Cuore a Marigliano. L'uomo, un 40enne residente nel comune vesuviano, è stato denunciato grazie alla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza delle strade del centro.

Le autorità hanno escluso una matrice intimidatoria, e il gesto è stato interpretato più come una "bravata", sebbene abbia suscitato non poche preoccupazioni nella comunità. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso il proprio apprezzamento per il tempestivo intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a identificare il presunto colpevole in tempi rapidi, ristabilendo la serenità nella zona.