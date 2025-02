Ad Acerra incontro sull'educazione socio-politica dei cattolici L'obiettivo è di rilanciare l'impegno senza ritorno al partito unico

Si terrà giovedì 13 febbraio ad Acerra un incontro intitolato "Educhiamoci all'impegno socio-politico", promosso dal vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna. L'evento, che avrà luogo alle 18:30 nell'auditorium "Monsignor Antonio Riboldi", mira a stimolare un rinnovato impegno politico tra i credenti, puntando sulla cittadinanza responsabile.

Il vescovo Di Donna, che presiede anche la Conferenza episcopale campana, sottolinea la necessità di un ritorno all'educazione socio-politica, ma senza fare riferimento a un partito unico dei cattolici, un'idea che considera anacronistica. Durante l'incontro interverrà anche don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana.

Il vescovo ha dichiarato che i cattolici sono stati “latitanti” per troppo tempo in ambito socio-politico, e ha evidenziato l'importanza di riportare al centro la dottrina sociale della Chiesa, sia nelle comunità ecclesiali che nella società civile. Secondo Di Donna, è necessario ridare ai cattolici il coraggio di tornare protagonisti nel dibattito pubblico, per contrastare la marginalità che ha caratterizzato la loro presenza negli ultimi anni, a causa della "diaspora" dei credenti dalla politica.

Il focus dell'incontro sarà dunque sul rilancio di un impegno politico che sia ispirato dai principi del Vangelo, ma senza cercare di creare un nuovo partito politico, come accaduto in passato. «La Chiesa non 'scende in campo', ma ha il dovere di educare all'impegno politico», ha spiegato Di Donna, evidenziando che l'obiettivo non è di creare divisioni, ma di formare una cittadinanza consapevole e responsabile.