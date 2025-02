Piano di Sorrento: consegna bidoncini raccolta vetro, ecco come e quando Le indicazioni da parte del comune

Nella settimana dal 17 al 22 febbraio, lo sportello ambiente sarà aperto unicamente per la consegna dei bidoncini per la raccolta del vetro.

Orari di apertura dedicati alla distribuzione dei bidoncini del vetro: Lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato 8:30 - 11:30. Mercoledì pomeriggio 15:00 - 17:00

Richiesta bidoni carrellati per il vetro nei condomini

Gli amministratori di condominio possono richiedere i bidoni carrellati per la raccolta del vetro (per condomini con più di 8 nuclei familiari) scrivendo a controlli@penisolaverde.com La fornitura dei bidoncini per la raccolta del vetro è stata finanziata da CoReVe - consorzio recupero vetro e non comporta alcun costo aggiuntivo sulla tassa rifiuti.