Casalnuovo: si inaugura la sala teatro Pasolini con il sindaco Manfredi Ristrutturazione e adeguamento della struttura da parte del comune

Il prossimo lunedì 17 febbraio, alle ore 10, si terrà la cerimonia di inaugurazione della rinnovata Sala Teatro del Centro Polifunzionale “Pier Paolo Pasolini” di via Fausto Coppi a Casalnuovo di Napoli.

Un evento che segna un importante passo verso la valorizzazione culturale del territorio, con la ristrutturazione e l’adeguamento della struttura realizzati grazie al finanziamento ottenuto dal Comune tramite la Città Metropolitana di Napoli.

A inaugurare la struttura il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, e il Sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia.

L’evento vedrà la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali, tra cui l’Assessore allo spettacolo e alle politiche giovanili di Casalnuovo, Katia Iorio, insieme a diversi dirigenti scolastici locali e agli studenti degli istituti superiori Siani ed Europa di Casalnuovo e Matilde Serao di Pomigliano d’Arco, che da settembre aprirà una succursale proprio a Casalnuovo.

La nuova Sala Pasolini, trasformata in un moderno spazio dedicato al teatro e alla musica, vanta impianti di acustica integrata, un sistema di proiezione di ultima generazione, impianti di condizionamento e pannelli fotovoltaici per un’efficienza energetica ottimale. Inoltre, all’interno della struttura sono stati realizzati spazi destinati allo studio per gli studenti universitari, tra cui biblioteche a disposizione dei giovani della città.

Un momento significativo della cerimonia sarà costituito dal dibattito inaugurale, durante il quale verranno discusse le opportunità offerte dalla nuova struttura per la crescita culturale e artistica della città. Dopo il confronto iniziale, gli studenti assisteranno a uno spettacolo teatrale presentato dalla compagnia Theatr’on di Vincenzo Cuomo.

La sala Pasolini diventerà, dunque, un punto di riferimento per tutte le compagnie teatrali e artistiche locali, che ora avranno a disposizione uno spazio attrezzato per preparare e presentare i loro spettacoli alla cittadinanza.