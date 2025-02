Piano di Sorrento: giovani, turismo e inclusione Un nuovo progetto finanziato dalla Regione Campania

Politiche giovanili, turismo sostenibile e inclusione: settori fondamentali e per i quali oggi il Comune di Piano di Sorrento ottiene un nuovo importante finanziamento da parte della Regione Campania: promosso, infatti, il progetto “Piano di Sorrento Green & Blue Inclusive BarCamp” elaborato dall’Ufficio comunale Politiche Giovanili.

Il Comune di Piano di Sorrento è l’unico della Penisola sorrentina ammesso a finanziamento ed ha ottenuto un budget di 15mila euro. Questa somma rappresenta il massimo dell'importo finanziabile nell'ambito dell’avviso pubblico della Regione Campania denominato “BarCamp locali Giovani Cultura Innovazione Impresa” nel quale il Comune di Piano di Sorrento si è classificato al tredicesimo posto della graduatoria composta da 96 Comuni campani.

Il progetto durerà quattro mesi, coinvolgerà centinaia di giovani di età compresa tra 14 e 35 anni e partirà a brevissimo.

Il progetto “Piano di Sorrento Green & Blue Inclusive BarCamp” intende promuovere il turismo sostenibile ed inclusivo in città valorizzando i prodotti tipici e le eccellenze culturali, ambientali e artistiche del territorio. Come? Attraverso eventi formativi, workshop tematici, laboratori partecipativi ed incontri con operatori economici, associazioni di categoria, scuole superiori, professionisti, imprese e produttori locali. Particolare attenzione è rivolta anche alla tecnologia: nel corso del progetto, ad esempio, ci sarà spazio per confronti e focus sulle ultime frontiere della ricerca nel campo delle imbarcazioni a basso impatto ambientale.

Monica Russo, Consigliere comunale incaricata - dal Sindaco Salvatore Cappiello - per le Politiche Giovanili ha dichiarato: «Per la prima volta a Piano di Sorrento abbiamo presentato un progetto del genere dedicato ai giovani e siamo riusciti a portare a casa un ottimo risultato. Sono molto contenta del lavoro svolto e sono convinta che sarà una bellissima iniziativa che ci consentirà di lasciare alla Comunità un lavoro di qualità sul turismo sostenibile messo su da operatori del territorio, imprenditori, associazioni, enti e giovani.

È un progetto animato da obiettivi importanti che richiamano le nostre radici e che può lasciare un’impronta rilevante sul nostro territorio.

Punto molto su questo progetto, sperando che sia il primo di tanti altri a cui parteciperemo cercando di portare a casa riscontri sempre più positivi nell’interesse della nostra Città. I giovani hanno bisogno di percorsi costruttivi e ambiziosi, di informazioni e di formazione e vanno supportati dalle istituzioni per creare momenti a loro dedicati. Si tratta di una missione importante e che invita anche a costruire chance che possano essere vissute qui, visto che tanti ragazzi spesso scelgono di andare via. Noi abbiamo il dovere di mettere in campo tutte le nostre forze per creare nuove opportunità. Ringrazio il Sindaco Cappiello che ancora una volta mi ha rinnovato la sua fiducia nella ricerca di fondi ed attività da svolgere sul territorio per i giovani.

Siamo tutti consapevoli dell'importanza di individuare, anche al di là del nostro bilancio comunale, fondi per allestire attività di questo genere. Insieme e dando sempre di più lavoriamo per la crescita della nostra grande Comunità».