Sant'Agnello: riaperta al traffico via Belvedere dopo la frana Il sindaco: "Intervento estremamente complesso. Zona più fragile del previsto"

È nuovamente aperta da stamattina via Belvedere, la strada dei Colli di Fontanelle che lo scorso 19 ottobre è stata interessata dal cedimento di un versante a seguito degli straordinari fenomeni meteorologici di quel periodo.

"Nonostante le tante criticità emerse - spiega il Sindaco del Comune di Sant’Agnello Antonino Coppola - sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza che hanno permesso stamattina di rendere accessibile al transito parte della carreggiata.

È stato un lavoro estremamente complesso perché la zona interessata si è rivelata più fragile del previsto e per gli operai è stato difficile lavorare soprattutto nella fase iniziale.

I lavori continueranno, gli operai sono all'opera anche stamattina con la pioggia, ma intanto i cittadini possono da oggi nuovamente transitare sia a piedi che con le macchine.

Ringrazio l'Assessore Corrado Fattorusso per lo zelo e l’accuratezza con cui ha seguito l’Intervento. In queste settimane di disagio abbiamo cercato, insieme al Consigliere Rosa Mastellone che ringrazio per l’impegno costante, di dare sostegno ai residenti, ci siamo incontrati e confrontati spesso. Li ringrazio per il senso civico e la collaborazione che hanno dimostrato anche in questa circostanza. La natura delle persone si vede soprattutto nei momenti di difficoltà".

Per i cittadini residenti a via Belvedere è stato previsto in questi mesi un contributo economico di sostegno, finalizzato al noleggio auto in caso di mezzi di trasporto bloccati dalla strada chiusa.