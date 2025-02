Rifacimento strade prima del giro d'Italia: firmata l'intesa nel napoletano Il sindaco di Casoria Raffaele Bene: "Evento valorizzerà il nostro territorio"

Casoria avrà tre strade cruciali totalmente rifatte entro maggio. È stato firmato questa mattina il Protocollo d’Intesa tra la Città Metropolitana di Napoli e i Comuni attraversati dalla tappa del Giro d’Italia con arrivo a Napoli, in programma il prossimo 15 maggio.

L’accordo prevede un investimento complessivo di 3,1 milioni di euro per il miglioramento delle strade lungo il percorso della competizione, con interventi anche su tratti comunali segnalati dagli organizzatori della corsa. Tra i Comuni coinvolti c’è Casoria, che beneficerà di interventi strategici per garantire sicurezza e decoro in vista del passaggio della carovana rosa.

Gli interventi riguarderanno in particolare via Principe di Piemonte, via Guglielmo Marconi e la Strada Statale Sannitica. Il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando l’importanza di questo evento per la città.

“Il Giro d’Italia è un evento di risonanza internazionale e il suo passaggio a Casoria rappresenta un’opportunità unica per promuovere la nostra città e migliorarne la viabilità. Grazie ai fondi stanziati dalla Città Metropolitana, potremo intervenire su arterie fondamentali per la mobilità urbana, garantendo sicurezza a ciclisti e cittadini”, ha dichiarato il sindaco Bene all’atto della firma dell’intesa. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Abbiamo segnalato le strade che necessitavano di interventi prioritari e siamo lieti che la Città Metropolitana abbia accolto le nostre richieste. Questo investimento non solo favorisce il Giro, ma rappresenta un passo avanti per il miglioramento infrastrutturale di Casoria”.

Infine, Bene ha evidenziato l’importanza della sinergia istituzionale per il raggiungimento di obiettivi concreti: “Lavorare insieme, dai Comuni alla Città Metropolitana, significa offrire risposte reali ai cittadini. La manutenzione stradale è una necessità quotidiana e questo progetto ne è la dimostrazione”.

L’intervento sulle strade di Casoria rientra in un piano più ampio che interessa diversi Comuni dell’area nord di Napoli.

Il passaggio del Giro d’Italia non sarà solo un grande evento sportivo, ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio e migliorare le infrastrutture locali. Grazie al Protocollo d’Intesa, il percorso della tappa sarà reso più sicuro e scorrevole, assicurando il miglior svolgimento della gara e un’accoglienza adeguata per gli atleti e il pubblico.