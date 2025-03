Casola di Napoli: il sindaco Alfredo Rosalba premia l’artista Angelo Iannelli Un encomio per le sue attività sociali a favore dei bambini della comunità

In occasione del carnevale. lo scorso giovedi 27 febbario l’attore Angelo Iannelli “Ambasciatore del Sorriso “ha interpetrato il personaggio di cui è noto nel mondo “Pulcinella” per portare sorrisi e allegria alle scuole di Casola di Napoli, coinvolgendo bambini di ogni età in balli e distribuendo caramelle.

L’evento è stato organizzato dal comune, dall’associazione Abili Alla Vita Aps e dalla Pro Loco. Alla fine dell’evento il sindaco Alfredo Rosalba insieme all’amministrazione comunale, ha conferito un encomio e attestato di stima come riconoscimento per le sue attività sociali a favore dei bambini della comunità per suggellare il suo impegno da diversi anni con la città.