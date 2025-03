Poca scuola per bambino iperattivo: la madre denuncia "imprecisioni" nel verbale Al bambino erano state concesse solo 9 ore di scuola a settimana

"Ci sono imprecisioni macroscopiche rispetto a quanto stabilito nel documento redatto dopo l'incontro voluto dal ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara". A denunciare le incongruenze è la madre di un bambino autistico e iperattivo di Marano, a cui erano state concesse solo 9 ore di scuola alla settimana. Recentemente, la donna ha ottenuto un aumento delle ore scolastiche e la possibilità di trovare soluzioni più efficaci per il figlio, ma le imprecisioni nel verbale finale dell'incontro l'hanno spinta a chiedere una rettifica ufficiale.

La madre, identificata come Imma, fa riferimento principalmente alla questione dei farmaci. Secondo lei, la sospensione dei medicinali non è stata una sua decisione, ma una scelta degli specialisti che seguono il caso. "Nel documento si fa riferimento a soluzioni che io avevo già escluso durante la riunione", spiega Imma, "e viene riportato un passaggio della dirigente scolastica che non corrisponde a quanto effettivamente detto". La donna contesta anche un'affermazione errata, secondo cui lei avrebbe rifiutato il confronto sul tema dei farmaci, un'accusa che ritiene assolutamente falsa.

Imma esprime preoccupazione per il fatto che il verbale, che è stato firmato da tutti i presenti, contenga informazioni non veritiere. "Questi sono atti pubblici, e non si può dichiarare qualcosa di cui in realtà non si è discusso", afferma. "Mi preoccupa che tutti abbiano accettato un verbale che non corrisponde alla realtà dei fatti".

La donna ha affidato la questione ai suoi legali, che hanno contestato il verbale chiedendo una rettifica. "Questo gruppo di lavoro operativo è stato richiesto dal ministro Valditara e dall'Ufficio Scolastico della Campania. Sono certa che a loro non piacerà quello che è successo", conclude Imma.