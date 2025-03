Napoli: Prefetto firma 9 interdittive antimafia contro aziende sospette Le ditte coinvolte hanno sedi nei comuni di Giugliano in Campania, Napoli, Casoria e Casavatore

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha firmato recentemente nove interdittive antimafia contro altrettante aziende che operano in vari settori. L’azione fa parte delle misure di prevenzione messe in atto dalla Prefettura, con il supporto delle forze dell'ordine e della Divisione investigativa antimafia.

Le interdittive riguardano aziende che operano in diversi ambiti, tra cui locazioni immobiliari, acquisto e vendita di immobili, facchinaggio, commercio di macchine e distributori automatici, lavori edili, esercizio di bar e caffè, tabaccherie, sale giochi, commercio di prodotti ittici e organizzazione di impianti per il tempo libero. Le ditte coinvolte hanno sedi nei comuni di Giugliano in Campania, Napoli, Casoria e Casavatore.

L'operazione mira a contrastare infiltrazioni mafiose nell'economia locale, garantendo un ambiente imprenditoriale sano e libero da influenze criminali.