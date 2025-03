Mariglianella, al via la riqualificazione di piazza "Ragazzi di oggi" Investimento da 225mila euro grazie ai fondi del Pnrr

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione di piazza “Ragazzi di Oggi”, a Mariglianella: un intervento atteso da tempo che restituirà alla comunità un’area completamente rinnovata, sicura e funzionale.

Grazie a un finanziamento di 225mila euro, interamente coperto dal Pnrr, il progetto prevede la delimitazione dell’area con due ingressi dedicati, per garantire maggiore ordine e sicurezza, e la riqualificazione del locale al centro della piazza, che sarà trasformato in uno spazio ad uso pubblico pronto ad accogliere attività e iniziative per i cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Arcangelo Russo, che ha dichiarato: «Questo intervento rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per migliorare la qualità della vita a Mariglianella. Piazza Ragazzi di Oggi è un luogo simbolico per la nostra comunità e meritava di essere recuperato e valorizzato. Grazie ai fondi del Pnrr, possiamo finalmente restituire ai cittadini uno spazio decoroso, sicuro e accessibile, favorendo l’aggregazione e la socialità. Continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo per trasformare le idee in realtà e dare nuova vita agli spazi comuni».

"L’amministrazione comunale prosegue così nel suo percorso di riqualificazione urbana, puntando sulla rigenerazione di aree pubbliche per una città sempre più vivibile e accogliente", si legge nella nota di palazzo di città.