San Giorgio a Cremano: dalla confisca al riscatto sociale I giovani del servizio civile al centro dell’esperienza Terra Felix per la produzione dell'olio

Il 28 marzo 2025 alle ore 11:00, nella biblioteca di Villa Bruno, in Via Cavalli di Bronzo, 20 a San Giorgio a Cremano, si terrà l’evento “Dalla confisca al riscatto sociale: l’esperienza di Terra Felix”, focalizzato sul riutilizzo di un bene confiscato e restituito alla città di San Giorgio a Cremano.

All’evento parteciperanno Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, Michele Di Bari, prefetto di Napoli, Nunzio Fragliasso, procuratore Capo di Torre Annunziata. I saluti sono affidati a Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano e Francesco Micera, presidente di Callysto Aps.

Il focus dell’incontro sarà incentrato sul percorso di riutilizzo dei beni confiscati e in particolare sul progetto “Terra Felix”, terreno di oltre 20 mila mq, riqualificato attraverso iniziative di inclusione e sviluppo territoriale che hanno coinvolto i giovani del servizio civile Universale.

Sarà evidenziato il ruolo centrale delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della magistratura, fondamentali per garantire sicurezza, legalità e sviluppo sociale e sarà valorizzato l’impegno dei giovani volontari, protagonisti di un percorso che, attraverso CallystoArts Aps e Giancarlo Siani soc. coop, ha trasformato questo bene in un luogo simbolo di rinascita e valorizzazione del territorio. Saranno illustrate le attività svolte, dimostrando come l’impegno civico e la partecipazione attiva possano generare un impatto positivo e duraturo sul territorio.

Dopo le testimonianze dei giovani del servizio civile Universale che racconteranno le sfide, i risultati e le competenze acquisite, sarà presentato ufficialmente “Olio Vesevo”, il primo olio extravergine di oliva prodotto in Terra Felix, dalla raccolta effettuata dai giovani volontari.

L’evento rappresenterà anche un’occasione per riflettere sul ruolo delle istituzioni nel promuovere opportunità formative capaci di incentivare la partecipazione giovanile e generare un impatto positivo sulla comunità, contribuendo così alla costruzione di un futuro più equo, inclusivo e fondato sulla cultura della legalità.