L’eco-itinerario dei due golfi: alla scoperta del sentiero della Sperlonga Un'escursione gratuita nel cuore della Penisola Sorrentina tra natura, storia e sapori

Un’escursione imperdibile nel cuore della penisola sorrentina. Immagina di percorrere antichi sentieri, dove storia e natura si fondono, e di assaporare i sapori genuini di una terra generosa.

Sabato 29 marzo, Farmer Cult ha organizzato un’esperienza immersiva lungo il Sentiero della Sperlonga, un’antica via preromana che si snoda tra panorami mozzafiato, sorgenti storiche e testimonianze di un passato affascinante. L’hiking condurrà gli escursionisti alla scoperta, o alla riscoperta, di Vico Equense, un gioiello incastonato tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno, con una biodiversità straordinaria che spazia dal mare cristallino ai maestosi Monti Lattari. L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria: Info: 347.0544907.

Un percorso per tutti, tra natura e tradizione

Il raduno si terrà alle 9:30 al parcheggio Bonea, in via Raffaele Bosco, a Vico Equense. La partenza è prevista alle 10:00; la passeggiata è di 5 km, tra andata e ritorno, da coprire in circa due ore. Il percorso è adatto a tutti (difficoltà “T”, Turistica) e sarà affrontato in compagnia di esperti del territorio, pronti a raccontare storie e curiosità legate a una terra meravigliosa. Sono consigliati abbigliamento sportivo a strati, adatto alla stagione; scarpe da trekking o da ginnastica con suola antiscivolo, acqua, snack e una busta per eventuali rifiuti; cellulare carico per immortalare i momenti più belli. Lungo il percorso, gli escursionisti si imbatteranno vedute sull’Arcipelago de Li Galli, nella sorgente che alimentava la città, nelle antiche peschiere per la macerazione della canapa e del lino e nella Casa del Dazio, testimonianza di un passato ricco di tradizioni.

Dopo l’escursione, una degustazione di sapori autentici

Dopo l’escursione, il viaggio continuerà all’agriturismo “Nonno Luigino”, un angolo di paradiso nel borgo di Massaquano, a 300 metri di altitudine. Qui, tra ulivi secolari e terrazzamenti a picco sul mare, i visitatori potranno gustare un banchetto di specialità locali accompagnato da ottimi vini, offerto con genuina ospitalità. Durante il pranzo, si potranno gustare anche altre eccellenze del partenariato Farmer Cult, un consorzio che promuove e valorizza le migliori produzioni locali. L’azienda, attiva dal 1400, ha radici profonde nel territorio e custodisce gelosamente i segreti della produzione dell’olio extravergine d’oliva, dal sapore unico e inconfondibile, e della coltivazione del limone biologico.

E il 6 aprile si replica a Massa Lubrense

L’hiking di Vico Equense fa parte di un’iniziativa più ampia, che include anche l’escursione del 6 aprile 2025 lungo il Sentiero delle Sirenuse, con una visita speciale nell’azienda agricola “Il Giardino di Vigliano”, a Massa Lubrense. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza dei paesaggi, nella storia e nei sapori autentici della Penisola Sorrentina. Prenota subito e vieni a scoprire la magia dell’Eco-itinerario dei due golfi.

Farmer Cult: un partenariato di eccellenze

L’Eco-itinerario dei due golfi è stato ideato da Farmer Cult, un partenariato tra Fattorie Montane di Conca della Campania (Caserta), le aziende agricole “Nonno Luigino” di Vico Equense e “I Giardini di Vigliano” di Massa Lubrense e l’“Orto in dispensa” di Vico Equense, uniti per valorizzare il territorio e i suoi prodotti. Iniziativa finanziata nell'ambito Gal “Terra Protetta” (Sottomisura 19.2 - TI 16.4 PSR Campania 2014/2022).