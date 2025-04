Sant'Antonio Abate: "Ristrutturato il Palatenda, ecco la sua destinazione" Struttura affidata ad associazioni e scuole. Conclusi i lavori, può ospitare gare di basket e volley

“Grazie ad un lavoro di squadra, abbiamo ristrutturato il Palatenda che adesso consegneremo nelle mani di associazioni, scuole e giovani”.

A dirlo è Ilaria Abagnale, sindaca di Sant'Antonio Abate, che stamattina ha tagliato il nastro della struttura sportiva che è pronta ad accogliere associazioni sportive, alunni delle scuole e cittadini.

“Quest'opera è frutto di un grande lavoro di squadra - afferma Ilaria Abagnale - ed è la prima di tante altre che saranno consegnate e realizzate in futuro, per creare opportunità per il territorio e per i nostri ragazzi. Il nuovo Palatenda è dotato finalmente di tutto ciò che serve per accogliere in modo funzionale le attività sportive e ricreative sia scolastiche che associative”.

Grazie ad un finanziamento di Città Metropolitana da circa 600mila euro e di ulteriori risorse comunali, i lavori hanno interessato la realizzazione del blocco servizi - con 4 spogliatoi e sala per soccorso – annesso alla Tendostruttura che ha visto la sostituzione della copertura in doppio strato gonfiabile per isolare dalla temperatura esterna, nuovi canestri per basket e minibasket di ultima generazione omologati per la serie B e parquet in legno di rovere. La struttura sportiva potrà ospitare gare e allenamenti di basket, pallavolo e altri sport, ma potrà essere utilizzata anche come palestra scolastica.

“Un ultimo adeguamento strutturale riguarderà gli spalti - aggiunge Ilaria Abagnale - che saranno realizzati nel più breve tempo possibile per permettere alla Bioverde Pallacanestro Antoniana di poter tornare a disputare le gare casalinghe a Sant'Antonio Abate con il pubblico che merita.

Per garantire 200-250 posti a sedere, stiamo lavorando in squadra, Amministrazione, società, atleti e tecnici, per individuare la soluzione più efficace. Nel frattempo – conclude Ilaria Abagnale – partiamo con un impegno di 100mila euro di spesa per l’acquisto degli spalti, che verrà inserito nelle prossime variazioni di bilancio”.