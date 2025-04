Torre Annunziata, passi carrabili e stalli rosa: approvati i regolamenti "Atti propedeutici per mettere ordine sulla mobilità in città"

Concessione dei passi carrabili e degli stalli rosa destinati a donne incinte o con bambini di età inferiore ai due anni. Il consiglio comunale ha approvato i regolamenti proposti dall’assessore alla mobilità Daniele Carotenuto.

I testi sono stati licenziati all’unanimità dopo il lavoro bipartisan, tra maggioranza e opposizioni, condotto dalla III Commissione consiliare presieduta dalla consigliera Nella Monaco.

"Con l’approvazione di questi regolamenti cominciamo a mettere ordine sulla viabilità nella nostra città – afferma l’assessore Daniele Carotenuto - ci sono decine e decine di richieste di passi carrabili che non potevano essere evase senza un preventivo regolamento che facesse chiarezza sulla materia.

Oggi, chi ha necessità di un passo carrabile sa esattamente come fare e quale procedura attuare. Non è più un piacere o una cortesia, ma diventa un diritto disciplinato da un regolamento chiaro. Soddisfatto anche per gli stalli rosa, è un segno di civiltà”.

A sottolineare l’importanza del provvedimento sugli stalli rosa è la presidente della III commissione Nella Monaco.

“Con questa approvazione diamo un segnale concreto di vicinanza alle donne e alle famiglie. Il regolamento è frutto del lavoro fatto in commissione tra tutti i consiglieri, senza distinzione politica.

La cosa importante è che ci sia vigilanza e controllo da parte della polizia municipale, perché - afferma Nella Monaco - non c’è nulla di più frustante per una donna incinta o con un bambino piccolo, ritrovarsi il posto occupato da chi non ne ha diritto”.