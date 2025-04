Pollena Trocchia: verso il progetto definitivo del Puc, c'è l'avviso pubblico Manifestazione di interesse per potenziamento o insediamento di attività

Piano urbanistico comunale, diffuso l’avviso pubblico per manifestare interesse, da parte di persone fisiche e giuridiche, al potenziamento o al nuovo insediamento di attività industriali, artigianali e terziarie (commerciali, direzionali, turistico-ricettive) sul territorio municipale.

"L’Amministrazione comunale ha già provveduto alla presa d’atto del preliminare di puc del comune di Pollena Trocchia e del relativo rapporto ambientale preliminare con le osservazioni e le proposte pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale (Sca) e dai cittadini coinvolti nel processo partecipativo, così come previsto dalle leggi vigenti.

Ora che siamo nella fase di elaborazione del progetto definitivo di piano urbanistico, l’amministrazione intende perfezionare il processo di partecipazione pubblica, in continuità con le attività di ascolto fin qui effettuate, e al tempo stesso sondare il territorio al fine di valutare più concretamente l’eventuale fabbisogno di spazi per l’ampliamento e l’adeguamento delle attività produttive e terziarie esistenti sul nostro territorio, ma anche eventualmente per l’insediamento di nuove attività non residenziali» ha spiegato Francesco Pinto, vicesindaco del comune vesuviano con delega all’Urbanistica.

Sul portale istituzionale dell’Ente è reperibile l’avviso pubblico e i relativi moduli di adesione alla manifestazione di interesse, per cui c’è tempo fino al prossimo 31 maggio.

"Abbiamo voluto fornire agli interessati - imprese, associazioni, consorzi, fondazioni, enti pubblici, ma anche cittadini, in forma singola o associata - un tempo congruo per presentare proposte in vista dell’ultima fase di redazione del puc.

Lo sviluppo organico e coerente del nostro territorio, ma anche partecipato e condiviso, è uno degli obiettivi fondamentali di questa amministrazione comunale, a cui lavoriamo da tempo e che abbiamo anche inserito nel nostro programma elettorale: per questi motivi lo intendiamo raggiungere quanto prima attraverso l’approvazione definitiva del Piano Urbanistico, che lascerà in eredità alla comunità cittadina locale un paese pronto ad affrontare le sfide del domani" - ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.