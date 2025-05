Premio Penisola Sorrentina, arriva il trentennale in Campania Tra i più prestigiosi e longevi appuntamenti culturali di rilevanza nazionale

Fervono i preparativi per l’appuntamento speciale legato ai festeggiamenti dei trent’anni di storia del premio Penisola Sorrentina, che si conferma tra i più prestigiosi e longevi appuntamenti culturali di rilevanza nazionale.

E sarà il sindaco Massimo Coppola a presiedere un comitato nazionale, istituito per accompagnare le celebrazioni di una così importante e simbolica edizione.

Intanto a giugno prossimo prenderanno il via a Sorrento una serie di attività e di iniziative culturali in preparazione alla kermesse, in programma a fine ottobre.

Un Premio culturale che è ormai storia

Il Premio Penisola Sorrentina è stato fondato nel 1996 dal poeta Arturo Esposito, che intuì l’opportunità di legare stabilmente al nome della costa sorrentina un appuntamento culturale di rilevanza nazionale, capace di coinvolgere anche altri luoghi ed altre regioni che, nel tempo, hanno infatti trasformato il Premio in un format itinerante di sicuro successo.

In questi ultimi anni il riconoscimento ha acquisito una rilevante specificità televisiva e cinematografica, dove i nomi di premi Oscar come Fred Murray Abraham e Nicola Piovani o di attori italiani molto apprezzati anche all’estero, tra cui Giancarlo Giannini ed Ornella Muti, evidenziano l’alta qualità raggiunta dall’evento.

“L’audiovisivo è un mezzo straordinario per far conoscere le nostre bellezze e renderle accessibili a tutti, accrescendo il desiderio di visitare e tornare a Sorrento”, ha commentato entusiasta il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, nello speciale format per la Rai disttribuito sulla piattaforma di Rai Cinema fino allo scorso marzo.

Con la direzione artistica di Mario Esposito il Premio Penisola Sorrentina è entrato a far parte del piano di promozione cinematografica del Ministero della Cultura e della Film Commission Regione Campania.