Castellammare di Stabia: revocato il divieto provvisorio di balneazione Torna fruibile il tratto di mare antistante la villa comunale

Acque eccellenti, balneazione consentita: torna fruibile il tratto di mare antistante la villa comunale di Castellammare di Stabia. A seguito dei prelievi effettuati il 30 aprile dall’Arpac e dei risultati favorevoli registrati in ben cinque punti diversi, il sindaco Luigi Vicinanza ha firmato l’ordinanza che revoca il divieto di balneazione precedentemente disposto il 18 aprile.

I risultati delle analisi, disponibili anche sul sito dell'Arpac, hanno registrato valori eccellenti in cinque punti differenti dell’area prospiciente l’arenile della villa comunale, confermando così la piena balneabilità delle acque in quel tratto.

Le analisi hanno rilevato un valore di enterococchi e coliformi pari a 10/ml, ben al di sotto del limite massimo consentito di 200/100 ml nel primo caso, e di 500/100 ml per il secondo valore.

"I dati dell’Arpac confermano l’ottimo stato del mare della nostra villa comunale. Da oggi il divieto di balneazione è ufficialmente revocato: la spiaggia è pienamente fruibile, anche grazie alle temperature estive di questi giorni.

Nelle prossime settimane partiranno i lavori per l’installazione di docce, bagni e spogliatoi lungo tutto il litorale. In collaborazione con la capitaneria di porto, provvederemo inoltre al riposizionamento delle boe di delimitazione delle aree di balneazione, come già fatto lo scorso anno", dichiara il sindaco Luigi Vicinanza.