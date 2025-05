Casoria, nuovo look per diverse strade: lavori per manto e segnaletica Sindaco Raffaele Bene: "Risultati evidenti, ora sfida è garantire standard a tutti"

Casoria si rifà il look. In questi mesi, sono stati completati importanti lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in numerose vie della città, restituendo sicurezza, ordine e decoro urbano ai cittadini.

Tra le strade già interessate dagli interventi figurano: via Mazzini, via Duca D’Aosta, via Sannitica, piazza Dante, Via Boccaccio, via Petrarca, via Michelangelo, via Pio XII, via Lufrano, via Amato e via La Torre. Si tratta solo di una parte del piano più ampio che l’Amministrazione comunale ha messo in campo per riqualificare la rete viaria cittadina.

"Il nostro lavoro continua ogni giorno, con attenzione ai quartieri, alle criticità e alla sicurezza di automobilisti e pedoni - ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Capano -. In alcune strade i lavori sono già conclusi, in altre siamo nel pieno del cantiere. Ma ciò che conta è che Casoria sta davvero cambiando volto".

Soddisfatto anche il sindaco Raffaele Bene, che ha voluto sottolineare il valore dell’intervento: "Il miglioramento della viabilità urbana è una delle priorità del nostro mandato. I cittadini devono poter vivere una città più ordinata, sicura ed efficiente. Ringrazio l’assessore Capano per il grande impegno dimostrato: i risultati ora sono sotto gli occhi di tutti, ma vogliamo garantire uno standard importante su tutto il territorio".