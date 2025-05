"104 motivi per convivere": spettacolo di beneficenza a sostegno della Caritas L'iniziativa promossa dal MoVimento 5 Stelle di Acerra

Calorosa partecipazione e intense emozioni hanno pervaso l’Auditorium monsignor Antonio Riboldi di Acerra, in occasione dello spettacolo di beneficenza “104 Motivi per convivere”, promosso dal MoVimento 5 Stelle di Acerra a sostegno della caritas diocesana di Acerra, realtà fondamentale per il supporto agli ultimi e agli invisibili del nostro territorio.

Protagonisti della serata Giulio Bosso, Veronica Fusaro e Mario Capaccio, tre artisti che con talento, ironia e profondità hanno regalato momenti di leggerezza al pubblico presente.

Uno spettacolo brillante, coinvolgente, che ha saputo divertire tenendo sempre viva la connessione con il valore della solidarietà.

Un ringraziamento speciale da parte del gruppo territoriale va a Gennaro Petrone e Giuseppe Auriemma, che hanno ideato, organizzato e fortemente voluto questa serata, dimostrando ancora una volta quanto la passione e l’impegno civico possano essere motore di bellezza e cambiamento.

“104 Motivi per Convivere” è stata più di una serata di spettacolo: è stata un messaggio, una scelta collettiva di cura, vicinanza e speranza per la caritas di Acerra che quotidianamente lavora con silenziosa determinazione al fianco di chi non ha voce, rappresentando un presidio fondamentale di dignità e accoglienza nel nostro territorio. E Acerra ha risposto con il cuore.

Il ricavato delle donazioni è stato devoluto a fine serata alla caritas a testimonianza concreta di una comunità che non dimentica chi è in difficoltà.