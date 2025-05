Arzano: salute, prevenzione e comunità attiva Al centro sociale un incontro dedicato al benessere della terza età

Un pomeriggio denso di contenuti e partecipazione si è svolto presso il centro anziani del comune di Arzano, dove oltre settanta cittadini hanno preso parte all’incontro dedicato alla promozione della salute e del benessere nella terza età.

L’evento, inserito nel programma «PP02 – comunità attive» ha rappresentato un’importante tappa di un percorso che mette al centro le persone, la prevenzione e l’educazione alla cura quotidiana di sé.

Il progetto PP02, promosso dall’Asl Napoli 2 nord in collaborazione con gli enti locali, mira a rendere le comunità più consapevoli e protagoniste del proprio benessere, attraverso azioni che promuovono la socialità, l’attività fisica, la corretta alimentazione e la prevenzione sanitaria. In particolare, l’incontro di Arzano ha rappresentato un momento di attuazione concreta di questa visione, grazie all’intreccio tra informazione scientifica e ascolto attivo dei bisogni del territorio.

L’iniziativa ha visto la presenza: della sindaca Cinzia Aruta, dell’assessore alle Politiche Sociali Fabio Gallo, della presidente del Consiglio comunale Daniela D’Angelo e del consigliere comunale del M5S Pino Capasso, insieme a un qualificato team di esperti e rappresentanti del mondo sanitario: il direttore del Distretto Sanitario 42 Antonio Buono, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Luigi Castellone, il direttore dell’UOSD Anziani e Demenze Andrea Capasso, la direttrice dell’UOC Epidemiologia e Prevenzione Maria Rosaria Granata, la referente del progetto Antonietta Matera e il biologo nutrizionista Marco Severino, che ha offerto un approfondimento chiaro e accessibile sull’importanza dell’alimentazione per l’equilibrio psicofisico nella terza età.

"Il benessere non è un obiettivo astratto, ma il frutto di scelte concrete. Come amministratori abbiamo scelto, varando il nostro Puc, di individuare servizi e infrastrutture che rispondono a bisogni reali, come l’ospedale di comunità e i servizi di prossimità per la terza età. Stiamo tracciando una rotta chiara: una città giusta, accogliente e attrezzata per accompagnare ogni fase della vita", ha esordito la sindaca Cinzia Aruta.

"La promozione della salute passa prima di tutto dalla cultura della prevenzione, ma anche dalla capacità di far sentire ogni persona parte di una rete viva. Le attività che stiamo sostenendo in collaborazione con l’Asl vogliono rafforzare proprio questo: un senso di comunità attiva, che non lascia indietro nessuno e che valorizza l’esperienza, la saggezza e le risorse della popolazione anziana", ha spiegato all’assessore alle politiche sociali Fabio Gallo

Tra gli interventi, anche un sentito momento di dialogo con il pubblico, che ha posto domande e condiviso esperienze, testimoniando quanto la salute sia legata anche alla qualità delle relazioni, alla buona informazione e alla possibilità di sentirsi ancora protagonisti della vita comunitaria.

Questo approccio è perfettamente in linea con gli obiettivi di PP02, che riconosce nelle relazioni umane, nella partecipazione attiva e nella vicinanza ai servizi i pilastri fondamentali per migliorare la qualità della vita, soprattutto nelle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’amministrazione comunale continuerà a promuovere occasioni di formazione, prevenzione e sostegno, perché il futuro di Arzano si costruisce anche nella cura attiva delle generazioni più anziane, veri pilastri della memoria e della coesione sociale.