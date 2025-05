La denuncia: "Scendono dai veicoli e abbandonano in strada sacchi di rifiuti" Due gli episodi segnalati dalla Guardia Agroforestale Italiana

Gli operatori della Guardia Agroforestale Italiana hanno rinvenuto rifiuti abbandonati in un'area al confine tra Nola e San Paolo Bel Sito. In particolare, nel corso di un servizio di monitoraggio del territorio, gli operatori hanno individuato due veicoli che hanno scaricato in strada sacchi di rifiuti. Nel primo caso sono state abbandonate 6 buste contenenti rifiuti misti, nel secondo 4 buste pesanti di fogliame e terreno. “L’abbandono di rifiuti è un reato perché rappresenta un pericolo per la salute pubblica e può danneggiare l’ambiente”, si legge nella segnalazione inviata ai sindaci di Nola e San Paolo Bel Sito e alla Polizia Locale dei due comuni.