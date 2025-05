Pollena Trocchia, Puc: prorogata al 30 giugno la manifestazione di interesse Gli interessati potranno dunque contare su un ulteriore mese di tempo

Piano Urbanistico Comunale, prorogati al 30 giugno i termini per aderire alla "Manifestazione di interesse per il potenziamento e/o nuovo insediamento di attività (industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettive), finalizzate alla definizione del dimensionamento delle attività non residenziali per la redazione della proposta definitiva del Piano Urbanistico Comunale (Puc)".

Gli interessati potranno dunque contare su un ulteriore mese di tempo per far pervenire all’ufficio tecnico comunale proposte di ampliamento e adeguamento delle attività produttive e terziarie esistenti sul territorio di Pollena Trocchia, ma anche eventualmente di insediamento di nuove attività non residenziali.

"Nelle scorse ore con apposita delibera di giunta abbiamo formulato atto di indirizzo al responsabile del III settore per prorogare al 30 giugno il termine di adesione alla manifestazione di interesse.

La partecipazione e la condivisione sono per noi alla base della redazione del piano urbanistico che servirà a stimolare uno sviluppo organico e coerente del nostro territorio: per questo motivo non solo abbiamo deciso di prolungare ulteriormente i tempi previsti della manifestazione di interesse, ma a breve organizzeremo anche un incontro pubblico per illustrare le strategie che stanno animando la fase di redazione del progetto definitivo di Puc" hanno detto Francesco Pinto, vicesindaco con delega all’Urbanistica, e Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia.