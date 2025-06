Torre del Greco, unità operativa 118: intesa comune e Asl Napoli 3 Sud Ecco le finalità della sottoscrizione

Mario Pepe

Il Comune e l’Asl riportano a Torre del Greco la sede dell’unità operativa prevenzione collettiva oggi attiva a Portici e il presidio delle ambulanze del 118. Di contro, l’ente di palazzo Baronale potrà lavorare su un vasto appezzamento destinato a diventare una grande area pubblica, con tanto di servizi e spazi per la cittadinanza. È il senso della scrittura privata firmata dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e dal direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo. La sottoscrizione ha lo scopo di concedere per i prossimi quarant’anni il comodato d’uso gratuito all’azienda sanitaria di una parte di un fabbricato di viale Sardegna di proprietà del Comune, mentre quest’ultimo riceve - per la stessa durata temporale e sempre in comodato gratuito - il parco urbano Bottazzi e le aree limitrofe di proprietà della Napoli 3 Sus. 'L’Uopc – afferma Russo – è organo fondamentale di prevenzione e controllo, grazie ad interventi di pubblica utilità". Per Me nella "l’accordo ci permette di riportare sul territorio cittadino due importanti punti di riferimento per la sanità del nostro comprensorio. Inoltre, aspetto per certi versi ancora più importante, il Comune per i prossimi 40 anni gestirà un’area verde tra le più grandi non solo della città ma di tutto il Miglio d’Oro"