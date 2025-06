Cinema intorno al Vesuvio: Torna l’Arena Arci Movie a San Giorgio a Cremano Lunedì 23 giugno 2025 ore 21:15 alla presenza del sindaco Giorgio Zinno

Torna “Cinema intorno al Vesuvio”. Edizione numero 31 per l'Arena di cinema all'aperto promossa dall'associazione Arci Movie nel parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano a Napoli.

Si parte con l'evento speciale del 23 giugno che vedrà protagonisti il regista Mario Martone e l’attrice Valeria Golino. All'inaugurazione, con avvio alle 21:15, sarà presente Giorgio Zinno, sindaco della Città di San Giorgio a Cremano che sostiene la rassegna.

Si parte con due grandi rappresentanti della Settima Arte. Martone, esordio nel 1992 con "Morte di un matematico napoletano" che vinse il Gran Premio della Giuria a Venezia. I suoi film, tra cui "Il giovane favoloso" e "Qui rido io", trattano spesso di artisti e delle loro vite.

Regista anche in teatro e nella lirica, ha realizzato numerose produzioni nei principali teatri italiani e internazionali. Valeria Golino - con una carriera anche da regista, produttrice, scrittrice, sceneggiatrice vincendo quindici premi - di recente ha ricevuto il premio come miglior sceneggiatura non originale al David di Donatello per il film “L'arte della gioia”.

Martone e Golino saranno collegati in diretta sul grande schermo dell'Arena di Arci Movie per presentare "Fuori", film dedicato a Goliarda Sapienza, una delle più grandi voci della letteratura italiana del Novecento riscoperta solo dopo la sua morte.

Il film - oltre Golino sono protagoniste Matilda De Angelis ed Elodie - riporta nella Roma del 1980. Sapienza finisce in carcere ma l'incontro con alcune detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

La prima settimana della kermesse di Arci Movie è scandita da diversi ospiti. Martedì 24 giugno si prosegue con “Pino”, dedicato al grande cantautore partenopeo, di Francesco Lettieri che interviene in Villa Bruno. Mercoledì 25 arriva “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores. Giovedì 26 Ivano Di Matteo arriva in Arena Arci Movie per presentare “Una figlia”. Dal 27 al 29 giugno la rassegna proietta “Lilo e Stitch” di Dean Fleischer Camp. Film, registi, attori e rappresentanti del mondo della cultura scandiranno i due mesi della rassegna nell'elegante dimora del Miglio d'Oro accompagnando le proiezioni fino al 6 agosto.

“Sarà una rassegna di grande qualità artistica con film di importanti autori e accompagnati da significative presenze.

La cifra che caratterizza Arci Movie è da sempre nella qualità della proposta cinematografica che vede nel Comune di San Giorgio a Cremano, la città di Massimo Troisi, un punto di riferimento per incontrare artisti del cinema e coinvolgere un vasto pubblico, non solo di appassionati, per l’intera estate” afferma Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie.

“Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta, nella splendida cornice di Villa Bruno, una manifestazione che è diventata parte integrante dell’identità culturale di San Giorgio a Cremano” dice Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano, che spiega: "Cinema intorno al Vesuvio, giunto alla sua 31ª edizione, rappresenta un esempio virtuoso di come l’arte possa incontrare le persone nei luoghi della bellezza, promuovendo cultura, riflessione e condivisione. Il nostro sostegno alla rassegna non è solo istituzionale ma profondamente convinto: crediamo nel valore di un cinema che sa interrogare e coinvolgere, che fa crescere le comunità e le accompagna nel tempo libero con qualità e impegno. Quest’anno poi, l’apertura della rassegna assume un particolare significato grazie alla presenza di due personalità straordinarie che, con la loro sensibilità, sono capaci di raccontare l’animo umano con profondità e intelligenza”.

Le serate inizieranno sempre alle 21:15 e il biglietto d’ingresso costa 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Biglietteria aperta dalle ore 20. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano (Napoli). Il programma completo dell’edizione 2025 di Cinema intorno al Vesuvio sarà diffuso da Arci Movie attraverso il sito www.arcimovie.it e i canali social Facebook e Instagram.