Tari 2025: No aumento e conferma delle agevolazioni per famiglie in difficoltà Un segnale concreto di attenzione verso i cittadini a Castellammare di Stabia

"Nessun aumento della Tari per il 2025 a Castellammare di Stabia. Un segnale concreto di attenzione verso i nostri cittadini, in un periodo in cui molte famiglie faticano a sostenere le spese quotidiane. Inoltre, abbiamo introdotto lo sgravio per i nuclei con persone con disabilità, perché crediamo che il sostegno alle fragilità sia un dovere morale, prima ancora che amministrativo" – è quanto dichiara in una nota il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, annunciando le principali novità relative alla tassa sui rifiuti per l’anno in corso.

“Resta però aperta una sfida importante per tutta la nostra città: il miglioramento della raccolta differenziata. Nonostante l’impegno quotidiano di tanti cittadini, che ringrazio per il loro senso civico, la percentuale di differenziata dovrà crescere ancora di più.

È evidente che serve uno sforzo collettivo. Come Amministrazione, fin dal nostro insediamento stiamo intervenendo per apportare correttivi e miglioramenti: penso al cambio del calendario con la possibilità di conferire l'umido la domenica sera e non più il lunedì, agli incontri nei quartieri dove, grazie all’impegno dei consiglieri comunali, stiamo facendo un'opera di sensibilizzazione e informazione, all'introduzione del servizio di raccolta degli indumenti ogni terzo mercoledì del mese.

Ma dobbiamo fare di più. Noi siamo pronti a fare la nostra parte fino in fondo, anche richiamando con fermezza la ditta incaricata del servizio affinché garantisca maggiore efficienza, puntualità e qualità. I cittadini fanno la loro parte e hanno il diritto - non solo il bisogno - di ricevere un servizio all’altezza” – spiega il primo cittadino.

La Tari 2025 resta dunque invariata rispetto al 2024, a conferma della volontà dell’Amministrazione Comunale di contenere il carico fiscale sui contribuenti. Quest’anno, il pagamento sarà articolato in quattro rate, distribuite tra luglio 2025 e gennaio 2026.

Una misura che merita particolare attenzione è quella rivolta alle famiglie in cui è presente un componente con disabilità riconosciuta al 100%. Grazie alla deliberazione del consiglio comunale n. 47 del 5 maggio 2025, questi nuclei potranno beneficiare di una riduzione della quota variabile della Tari, attraverso un calcolo che esclude dal nucleo familiare il soggetto disabile. Per ottenere lo sgravio, è necessario presentare certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica entro la fine dell’anno.

Inoltre, come previsto dalla normativa nazionale, sulla Tari 2025 sarà applicato il bonus sociale. Si tratta di una riduzione del 25%, applicata esclusivamente sull’utenza domestica dell’abitazione principale, destinata ai nuclei familiari con Isee fino a 9.530 euro, oppure fino a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

L’agevolazione sarà applicata automaticamente in bolletta, senza necessità di presentare domanda, grazie alla comunicazione dei dati Isee da parte dell’Inps ai comuni.